Un nuovo shutdown americano è stato sventato

Nuovo shutdown scongiurato. Un (altro) accordo bipartisan - dopo quello del 25 gennaio - è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine col Messico ed evitare il blocco delle attività amministrative dal 15 febbraio 2019. La notizia è stata riportata dai media americani, che hanno citato fonti congressuali. Se dovesse passare, il piano stanzierebbe i fondi necessari per non fermare il governo federale. Ora resta da capire cosa ha intenzione di fare di fronte a questa intesa il presidente americano Donald Trump, impegnato in un comizio elettorale in Texas che di fatto ha dato il via alla sua campagna per le Presidenziali del 2020.