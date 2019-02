Com'è andato il vertice di governo su Tav Torino-Lione e Venezuela

RIMANE IL DISACCORDO SULLA GRANDE OPERA

Per quanto riguarda l'alta velocità ferroviaria, la relazione costi-benefici del ministero dei Trasporti è stata consegnata l'11 febbraio ai due vicepremier ed è disponibile online sul sito del ministero. Ma Salvini, arrivando a Palazzo Chigi, ha detto ai giornalisti: «Non l'ho ancora letta, spero di farlo oggi». Una dichiarazione che sembra mirata a ridurre l'importanza che il M5s attribuisce invece a questo documento per decidere il destino della grande opera.

INTESA PER UNA MOZIONE COMUNE SUL VENEZUELA

Per quanto riguarda invece la crisi in Venezuela, M5s e Lega hanno trovato un'intesa. I due partiti di maggioranza hanno infatti messo a punto una mozione che impegna il governo «a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con l'ordinamento costituzionale». La mozione sarà presentata in parlamento per essere votata. In ogni caso, il ministro Moavero ha chiarito che l'esecutivo italiano «chiede al più presto nuove elezioni presidenziali democratiche in Venezuela».