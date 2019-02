Sull'autonomia il M5s vuole dare spazio al parlamento contro la Lega

I GRILLINI VOGLIONO RITAGLIARE UN RUOLO PER IL PARLAMENTO

Il cronoprogramma dei grillini prevede d'inserire nelle bozze d'intesa - che al momento parlano soltanto di commissioni paritetiche tra Stato e Regioni - un chiaro margine al potere del Parlamento di poter discutere ed emendare i testi prima di approvarli. I leghisti, con il vicepremier Matteo Salvini in testa, dicono che è invece sufficiente una semplice ratifica. In quest'ottica i Cinquestelle sono pronti anche a presentare un atto d'indirizzo parlamentare, che vincoli il governo a dare l'ultima parola alle Camere, anche con un'apposita commissione ad hoc. Parallelamente bisogna iniziare il lavoro di definizione dei Lep sui servizi essenziali (assistenza, scuola, trasporti...) che non sono stati mai stabiliti, nonostante li prevedano la legge 42 del 2009, quella istitutiva del federalismo fiscale, e il Titolo V della Costituzione. Soltanto allora - e a differenza di quello che chiedono le Regioni del Nord - si potranno definire quali pezzi di fiscalità nazionale trasferire agli enti locali e come calcolare i fabbisogni standard nella sanità. Spiega Vincenzo Presutto, senatore pentastellato e vicepresidente della Bicamerale sul federalismo fiscale: «L'approvazione del Parlamento, e non la semplice ratifica, è una condizione imprescindibile, perché lo prevede la Costituzione. E oltre l'approvazione, nel passaggio parlamentare, si deve dare alle Camera anche la possibilità di emendare e modificare questi atti. Leggo sui giornali che basterebbe una ratifica come si fa con le intese per il riconoscimento delle confessioni religiose straniere, ma è un errore: le religioni spesso non hanno origine sul territorio italiano, nascono in ambito extraterritoriale, quindi serve un accordo tra lo Stato e un soggetto terzo. Ma le Regioni non sono un soggetto terzo, sono un pezzo dello Stato stesso».