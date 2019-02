La rivolta contro l'autonomia regionale parte dalla Campania

DE LUCA SI APPELLA AL MOVIMENTO 5 STELLE «IN LETARGO»

L'iniziativa della Campania contro l'autonomia differenziata è «rivolta a tutti i gruppi parlamentari e forze politiche, verifichiamo chi vuole difendere in maniera civile il sud e chi tradisce il Sud», ha ribadito De Luca nel corso di una conferenza stampa. De Luca si è rivolto al suo partito, il Pd, ma «in primo luogo alla forza politica» - ha detto - «che ha avuto larghi consensi nel Sud e che in questo momento è silente, impressionata dal voto in Abruzzo, in letargo». Ai cronisti che gli riportavano la posizione dei 5 Stelle che affermano di essere garanti della perequazione nei confronti del sud, De Luca ha detto «a queste favole non crede nessuno». De Luca ha ricordato di aver chiesto al governo che la Campania possa sedere al tavolo della trattativa sull'autonomia: «E il governo non ci ha ancora risposto. Non siamo degli intrusi ma soggetti cointeressati in maniera vitale alle decisioni che si prendono in relazione a Veneto, Lombardia ed Emilia. È necessario sapere se c'è una affermazione non equivoca da parte di tutte le istituzioni su due domande fondamentali: l'unità nazionale è un valore irrinunciabile per tutti? Rimane l'impegno alla coesione nazionale?».