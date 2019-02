Berlusconi contro gli italiani: «Siete una vergogna, svegliatevi»

Un attacco duro, volento, forse figlio dei risultati non brillanti di Forza Italia alle elezioni abruzzesi, quello lanciato da Silvio Berlusconi contro gli elettori. «Italiani, siete tutti fuori di testa. Come si fa a ragionare così? Svegliatevi, siete una vergogna!», ha attaccato l'ex-cav ospite della trasmissione Stasera Italia in onda su Rete 4. In particolare il leader azzurro si è scagliato contro i cittadini che votano M5s o comunque non abbastanza Forza Italia. «A me la politica ha sempre fatto schifo, anche per le presenze di chi viene votato, sono qui per senso di responsabilità», ha aggiunto. Poi una nota amara sulla sua carriera politica. In 25 anni di Forza Italia «ho mancato una sola cosa, non aver avuto la fiducia del 51% degli italiani e aver sempre governato con il supporto di alleati che avevano altri interessi e non sempre leali: ma la colpa non é mia, é colpa degli italiani non aver capito».