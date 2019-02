Perché difendo Concita De Gregorio

L'ASSENZA DI SOLIDARIETÀ PER DE GREGORIO È SCANDALOSA

È del tutto evidente che la vicenda della De Gregorio è scandalosa. È scandaloso anche questa assenza di solidarietà e di iniziative volte a evitare che la sua vita presente e futura sia già prestabilita dai suoi esosi querelanti. Noi viviamo la singolare situazione di avere forze politiche, oggi al governo, costruite sulla diffamazione e sul tentativo di annichilimento dell’avversario ma si lascia sola davanti a cause milionarie una giornalista che tecnicamente non poteva controllare tutte le cose che venivano pubblicate dal suo giornale. Mi piacerebbe se alcuni di questi querelanti si ritirassero. Ho un personale disprezzo per chi passa la sua vita, in politica o nel giornalismo, a parlar male di altri anche con toni terribili e poi se viene toccato esercita un’azione di rivalsa esagerata. Personalmente ho anche sperimentato una certa disinvoltura della magistratura giudicante nell’intervenire in queste situazioni.

IL PD TROVI UNA SOLUZIONE

Anche a me è toccato difendermi in giudizio come direttore dell’Unità ma avevo alle spalle il Pds-Ds e quella persona fantastica che è il senatore Ugo Sposetti che mi ha protetto anche quando, e per tanti anni, sono uscito dall’orbita del mio vecchio giornale. Coraggio quindi, amici del Pd, trovate una soluzione al caso De Gregorio. Non è giusto accettare le cose così come sono. Vi piaccia o no, professionalmente, la collega. È un fatto di serietà.