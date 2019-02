Conte, gli insulti di Verhofstadt e l’orgoglio di Patria

L'AUTOLESIONISMO ITALIANO: SI PARTEGGIA PER CHI HA ATTACCATO CONTE

Il problema però non è l’attacco che viene da fuori, ma la reazione in casa, che obbedisce a un’unica modalità: parteggiare per l’attaccante (solitamente abile nello sfruttare argomenti e slogan che da noi vanno per la maggiore), non solidarizzare con l’attaccato. Sfruttare insomma l’occasione per farne l’ennesimo oggetto di polemica interna, senza soffermarsi minimamente sul fatto che il premier in missione all’estero rappresenta l'Italia, non una sua parte politica. Nel caso specifico, se anche pensassimo che Conte è davvero un burattino che le mani dei due vicepremier muovono a piacimento, dovremmo comunque reagire di fronte a chi spavaldamente si permette di giudicare in casa altrui, incurante del rispetto istituzionale che si deve all’interlocutore. Se invece ci si adatta al costume delle parole in libertà, del venir meno di ogni forma di diplomazia, e la si butta in rissa, inutile poi recriminare sulla perdita di decoro delle istituzioni. Siamo un Paese dove nemmeno la carità di Patria può nulla di fronte all’istinto autolesionista. Figurarsi l’orgoglio, sentimento che sembra aver perso ogni diritto di cittadinanza.