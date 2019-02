Gasparri ha proposto di non procedere contro Salvini per la Diciotti

LE REAZIONI DELLA POLITICA

Grasso, commentando la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, non ha nascosto i suoi dubbi: «Lascia perplessi che il fine di governo, ma che potrebbe essere anche definito politico tout court, non preveda nessuna valutazione sui mezzi per raggiungerlo. È pericolosa questa deriva. Poniamo il caso che una scuola, oppure uno stadio, vengano chiusi con le persone tenute dentro per fini politici. Questo può costituire un precedente pericoloso». Sulla stessa linea il senatore ex M5s Gregorio De Falco: «L'interesse nazionale è un criterio molto elastico e soggettivo. Lo esamineremo, ma temo che ci si possa far rientrare tutto e il contrario di tutto. C'è una pericolosità intrinseca nell'affermare questo criterio, perché facendo una sintesi estrema significa far coincidere il governo con lo Stato. E questo non va bene, c'è già passato qualcuno negli anni scorsi. L'immedesimazione addirittura attraverso il governo di una persona con il governo e con lo Stato, è molto pesante e grave».

LA MEMORIA DIFENSIVA DI SALVINI

Salvini, su cui pende l'accusa di sequestro di persona, ha presentato una memoria difensiva di 16 pagine in cui spiega perché i 177 migranti soccorsi ad agosto dalla Diciotti sono stati fatti sbarcare a Catania dopo cinque giorni dall'attracco e non subito. In aggiunta ci sono i documenti firmati da Conte, Di Maio e Toninelli che certificano che quella scelta fu di tutto il governo, non solo del Viminale. Grasso, nei giorni scorsi, aveva chiesto che tutti gli atti venissero inviati al Tribunale dei ministri di Catania, ritenendoli la "prova" della corresponsabilità dell'intera maggioranza gialloverde. Alla richiesta del senatore di Liberi e uguali si era accodato lo stesso De Falco. Gasparri ora punta a chiudere la partita rapidamente, tra il 19 e il 20 febbraio, prima delle elezioni regionali in Sardegna in programma per domenica 24. I membri della Giunta inizieranno a discutere la sua proposta nel pomeriggio del 13 febbraio e andranno avanti anche il giorno successivo, per votare «presumibilmente la prossima settimana».