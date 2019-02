Cosa ha detto Ponti alla Camera sulla Tav Torino-Lione

Ponti ha spiegato: «L'analisi costi-benefici è uno strumento perfetto? No, tutt'altro. E posso parlare per un'ora contro l'analisi costi-benefici. Ha molti difetti, però è lo strumento assolutamente dominante in questo campo. Se qualcuno ne trova uno più diffuso o migliore prende il premio Nobel e ce lo viene a raccontare». Ma l'analisi costi-benefici può essere manipolata? «Sì, certo», ha risposto il professore, «per esempio sui parametri d'ingresso. Ma altri metodi sono molto più manipolabili e infatti non vengono usati. Non credo ci sia stato alcun atteggiamento ideologico da parte del gruppo di analisi». Ponti ha quindi rivendicato la natura «tecnica» e «neutrale» del suo lavoro, pur ammettendo che il progetto della Tav «ha sofferto di un carico ideologico molto elevato in questi mesi e in questi anni».