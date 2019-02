I voli blu del governo M5s-Lega

Il governo M5s-Lega, che aveva promesso di smantellare i privilegi della casta, per ora sembra cedere agli stessi vizi degli esecutivi precedenti. Almeno per quanto riguarda i voli blu, usati in particolare dal M5s per “denunciare” gli sprechi delle amministrazioni precedenti, non sembra esserci stato un grande Cambiamento. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, «il 24 dicembre, la vigilia di Natale, Palazzo Chigi ha firmato un contratto da 120 mila euro – “affidamento in economia” – per il catering sugli aerei di Stato. Il 31 dicembre, il giorno del veglione, la stessa struttura ha ordinato 1.482 euro in vini per i passeggeri». Ogni dicembre Palazzo Chigi pianifica le spese per il ristoro a bordo e stanzia sempre all’incirca 120 mila euro. Il governo di Conte non ha ribaltato la tradizione.