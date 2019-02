Il confronto tra l'autonomia per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Nessun emendamento del parlamento, ai tre disegni di legge per l'Autonomia di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna da discutere nel consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019. Nonostante il Movimento 5 Stelle puntasse a far modificare i testi dai parlamentari. È quanto si evince nelle bozze delle tre intese che saranno esaminati stasera dal Consiglio dei ministri. Le bozze dell'intesa affermano infatti che l'approvazione da parte delle Camere «avverrà in conformità» del procedimento «per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose» che per prassi parlamentare sono inemendabili. «Il Governo presenta alle Camere un apposito disegno di legge», si legge nel testo, «che recepisce i contenuti dell'Intesa da approvare a maggioranza assoluta dai componenti di entrambe i rami del Parlamento». Ma cosa c'è nelle intese? Intanto sono autonomie differenziate cioè diverse per competenze.

PER IL VENETO BALLANO LE CONCESSIONI E L'AMBIENTE

Il presidente del Veneto Luca Zaia ostenta ottimismo sul punto di caduta dell'intesa con il Governo sull'Autonomia differenziata, che il Consiglio dei ministri si appresta a licenziare. Se pare superata l'impasse sul punto dei tributi, che al posto dei nove decimi del gettito fiscale mette la «spesa storica», da superare in un periodo da tre a cinque anni, le materie che ancora "ballano" sono strategiche, come la gestione delle infrastrutture e le concessioni, come quelle elettriche e portuali, i beni culturali e l'ambiente. Parlando con i giornalisti a margine dei lavori del Consiglio regionale, a Venezia, Zaia ha fatto un riferimento generico a «criticità», ma ha distinto tra i tavoli tecnici, che hanno partorito il documento, e la trattativa tutta politica che si dovrebbe aprire dopo la data fatidica del 15 febbraio, 'one to one' con il premier Giuseppe Conte. Sul controverso capitolo delle infrastrutture, in particolare, «vediamo le controproposte. Noi siamo convinti del fatto che questo porti a essere più efficienti, così come è convinta qualunque altra Regione che chieda queste competenze». Intanto, il Veneto incassa l'ok sulla norma finanziaria: «Per noi va bene», ha sottolineato Zaia, precisando che «dopo il primo anno di avvio si arriverà alla media nazionale. La vera pietra miliare è l'uscita dal Consiglio dei Ministri e la firma dell'intesa, dopodiché il tema del passaggio parlamentare se c'è la buona volontà lo si può chiudere velocemente. Se si risolvono questi punti la firma si fa» «Siamo a un 70%», ha concluso, «ma non mi preoccupo».