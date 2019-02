Il punto sulla proposta di legge per le chiusure domenicali dei negozi

FORZA ITALIA PARLA DI UNA SCELTA LIBERTICIDA

Forza Italia, intanto, attacca. E Mariastella Gelmini, capogruppo degli azzurri alla Camera, ha fatto il punto sulle criticità rilevate dal suo partito: «Minor fatturato per la grande e piccola distribuzione, nessun vantaggio per i negozi al dettaglio, minori introiti per i lavoratori, minore libertà per il consumatore. Se al governo venisse in mente di commissionare un'analisi costi-benefici sulle chiusure domenicali delle attività commerciali, scoprirebbe che la strada che vuole seguire rischia di essere un colpo letale per la nostra economia. Imporre le chiusure domenicali è una scelta liberticida, illiberale e dirigista, tanto più in una contingenza come quella attuale, con un pil vicino allo zero e la stagnazione dei consumi. Una scelta, che porterebbe vantaggi solo al commercio on line e provocherebbe la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Imporre le chiusure di negozi e centri commerciali non è una scelta per le famiglie: è una violazione della loro libertà».