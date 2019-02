Perché continuo a credere che Verhofstadt abbia sbagliato

PIACCIA O NO, QUESTO GOVERNO HA IL 60% DEI CONSENSI

Ora, Conte non rappresenterà me ma è l’espressione di una maggioranza degli elettori che in tutti i sondaggi continua a veleggiare intorno al 60% dei consensi. Se lui è un burattino, ci sono milioni di italiani altrettanto burattini che si fanno manipolare dal diabolico duo dei vicepremier? Spenderei piuttosto il mio tempo a interrogarmi perché ciò è avvenuto, e il dibattito sulle élite avviato a suo tempo da Alessandro Baricco mi sembra un filone promettente. Un'ultima annotazione per chi sostiene (lo ha fatto ancora Sebastiano Messina su Repubblica del 14 febbraio) la teoria giustificazionista che dogana l’insulto in quanto utilizzato da entrambi le parti in causa. Mi viene in mente la storiella del maiale e dell’uomo che lottano nel pantano inzaccherandosi dalla testa ai piedi. Alla fine avvolti nel fango non si distingue più chi sia il maiale e chi l’uomo.