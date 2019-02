I paletti della Lega al reddito di cittadinanza

I PALETTI SUL REDDITO DI CITTADINANZA AGLI IMMIGRATI

​Capitolo a parte poi sui paletti agli immigrati: chi è in Italia da 10 anni, dei quali due continuativi, deve presentare la documentazione proveniente dal Paese d'origine per calcolare l'Isee e dimostrare il suo reale reddito patrimoniale. Secondo i grillini questa modifica potrebbe rendere ancora più insostenibile un requisito - i 10 anni di cittadinanza - già in odore di incostituzionalità. Sempre dal Movimento la senatrice Paola Nugnes ha depositato un emendamento nel quale si permette di ottenere il reddito sia agli stranieri residenti in Italia da soli due anni sia a quelli con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria.

LE OBIEZIONI DEL MEF

Intanto anche il Mef potrebbe mettersi di traverso: deve dare il via libera a modifiche che potrebbero aumentare l'entità del provvedimento come quella targata M5s che intende modificare le scale di equivalenza per alzare gli assegni alle famiglie numerose. Sempre al vaglio del ministero dell'Economia c'è la richiesta della Lega di ampliare lo sconto fiscale, fino al 30% per i cosiddetti lavoratori italiani "rimpatriati". In ogni caso i partiti di maggioranza hanno disatteso la richiesta del ministero del Lavoro di presentare emendamenti solo migliorativi o chiarificatori, come l’estensione dell'assegno di ricollocamento, l’aumento delle risorse per i disabili o la proroga di un anno di Opzione donna. Intanto la commissione Affari regionali ha sollecitato l’esecutivo a trovare un accordo con i governatori sull’assunzione dei navigator. Mentre la commissione Bilancio del Senato, nel dare il primo parere ostativo al decretone, ha chiesto di «acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali», cioè quelle per attivare il sussidio e gestire le offerte di lavoro e programmi contro la povertà.