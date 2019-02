Davide Casaleggio incontrò Steve Bannon a giugno 2018

Davide Casaleggio avrebbe incontrato Steve Bannon nel giugno del 2018. L'indiscrezione è arrivata dall'edizione americana di Wired. In un lunghissimo pezzo dal titolo What happens when Techno-utopians actually run a country la testata racconta l'ascesa del Movimento 5 Stelle ma soprattutto degli utopisti della famiglia Casaleggio. Il passaggio interessante è appunto quello che marca i legami tra i grillini e l'ex stratega di Donald Trump.