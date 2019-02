L'ultimo schiaffo di Di Maio agli attivisti

QUANDO BEPPE GRILLO ESALTAVA LA POLITICA DAL BASSO

Era proprio Beppe Grillo che nel 2009, presentando le prime liste civiche, esaltava la politica dal basso, quella del cittadino comune che nel tempo libero lottava (a costo zero) contro la Casta dei partiti e che con una webcam in Consiglio comunale avrebbe mandato in crisi la maggioranza. In tanti ci hanno creduto. Con questo “nuovo corso” Di Maio ha fatto intendere che stare all'opposizione a livello locale è inutile, meglio non presentarsi per nulla. È la nuova politica fatta dal voto online, dal win for life, dai like sui social, dalle foto con il leader e dalle amicizie che contano all'interno del partito.

LE LISTE CIVICHE DICANO NO A DI MAIO

Chi c'è rimasto sui territori se l'unico ruolo a cui il M5s dà valore è l'onorevole? Chi si metterà in gioco nel proprio Comune se sa di non poter vincere ma al massimo passare lo sbarramento? Se per Di Maio la realtà locale avesse ancora un valore, se il suo obiettivo fosse realmente fare politica seriamente incontrando le categorie, il mondo del sociale e gli amministratori (come lui stesso scrive), non avrebbe mai incoraggiato una scalata interna al partito basata sulla fedeltà. E tantomeno avrebbe acconsentito alle espulsioni di migliaia di iscritti che sul territorio ci stavano per davvero ma che avevano il vizio di dire la loro e a volte anche di criticare le sue scelte o quelle di Grillo. Molte di queste persone prese in giro e mortificate dal M5s non hanno smesso di fare politica e in questi anni sono andate a ingrossare le file di molte liste civiche con le quali adesso Di Maio si vorrebbe alleare per puro fine elettorale. È presumibile pensare che da parte delle liste civiche formate da persone serie, preparate e intellettualmente oneste, non arrivi alcun ok a un'alleanza con la politica dell'apparire.