Lo scontro tra M5s e Lega sull'autonomia per le Regioni del Nord

«Il MoVimento 5 Stelle è favorevole a un processo di autonomia soltanto a patto che questo sia solidale e cooperativ», è scritto ancora nel documento. «Il trasferimento di funzioni, infatti, non può e non deve essere un modo per sbilanciare l'erogazione di servizi essenziali a favore delle regioni più ricche. Insomma, guai alla creazione di un contesto in cui ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, esito espressamente vietato dalla Costituzione. Su questo, in conclusione, bisogna essere molto chiari». Un altro paletto riguarda i fabbisogni standard, che subentreranno dopo tre anni in cui varrà la spesa storica: «Anche su questo punto, quindi, conviene essere chiari: il MoVimento 5 Stelle non può accettare un calcolo dei fabbisogni standard legati alla capacità fiscale delle Regioni che stanno chiedendo maggiori autonomie. E si badi bene: siamo contrari perché l'esito finale non potrebbe che essere anticostituzionale».

IL FABBISOGNO DEI CITTADINI NON DEVE ESSERE LEGATO AL GETTITO

Di qui la necessità di definire prima i Lep, i livelli essenziali di prestazioni, che garantiscono i pari diritti ai residenti in tutte le regioni. «Il conteggio dei fabbisogni, per funzionare si deve basare sulle oggettive esigenze di un territorio e di una popolazione, senza introdurre elementi in contrasto con la Carta costituzionale come l'attribuzione di maggiori fabbisogni dove c'è maggiore gettito fiscale. Altrimenti non si capisce perché non si proponga altresì di «regionalizzare» anche il debito pubblico italiano, facendolo «pagare» in proporzione alla ricchezza prodotta da ciascuna Regione e alla residenza territoriale dei possessori dei titoli di Stato.