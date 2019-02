Da San Valentino alla povertà: il governo dell'abolizione

ANCHE IL PARLAMENTO DI STRASBURGO DA ELIMINARE

A proposito di élite e radical chic, il capo politico del M5s ha avuto da ridire anche sul sistema di voto che all'ultimo Sanremo ha consegnato la vittoria a Mahmood. Premiato più dalla giuria d'onore e dai "pennivendoli" che dal televoto, quindi dal popolo. Aboliamolo, dunque. Dal 2020 solo il voto da casa! Magari, verrebbe da scherzare, su Rousseau così da chiudere il cerchio. Zeitgeist, si dirà. Anche la democrazia rappresentativa è destinata a essere superata, ha detto Davide Casaleggio. Il futuro è la democrazia diretta. «Il superamento è inevitabile», disse a luglio 2018 il figlio del cofondatore del M5s e presidente dell'Associazione Rousseau in una intervista alla Verità, «tra qualche lustro è possibile» che il parlamento «non sarà più necessario nemmeno in questa forma». Nel frattempo a proporre di abolire la sede dell'Europarlamento di Strasburgo ci hanno pensato il duo Di Battista-Di Maio arrivato nella città francese con un mini-van in diretta Facebook. Rimanendo agli strascichi del festivalone nazionalpopolare, Salvini è entrato nella polemica sul monologo di Virginia Raffaele colpevole di aver pronunciato la parola Satana per ben cinque volte, appoggiando gli esorcisti. «Non sottovalutiamo il problema delle sette sataniche con tutti i problemi connessi», ha scritto il vicepremier nell'Anno domini 2019, «ascoltiamo con attenzione gli esperti che ci aiutano a combattere il fenomeno». Insomma, il Maligno esiste: aboliamolo!

IL PROBLEMA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Abolito - ma non subito, solo con un «percorso graduale» - anche il numero legale per l'ingresso alla facoltà di Medicina. Restando in tema tra gli elettori del Movimento - e non solo - c'è pure chi vorrebbe abolire se non i vaccini, l'obbligo vaccinale. D'accordo a parole anche l'alleato leghista che ha sentenziato sicuro: «Dieci sono inutili». Ma mica è finita: Di Maio a gennaio ha detto di voler abolire pure il pedaggio ai caselli autostradali da sostituire magari con una vignetta come in Svizzera. Chissà se andrà meglio di altre "abolizioni" promesse dal Movimento 5 stelle e poi disattese come l'Ilva e la Tap. Insomma più che del cambiamento, questo è il governo dell'abolizione. Via buonismo, via fondi pubblici all'editoria (o, meglio, quel che ne resta), via la mafia, via la povertà, via le aperture domenicali (con molti punti interrogativi). E adesso è il turno pure di San Valentino. Ma care amiche e amici romantici non temete, alla fine Salvini non farà nulla per un semplice motivo: la cancellazione della Festa degli innamorati non è nel contratto di governo.