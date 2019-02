Cosa succede con l'autonomia in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

UNA QUOTA DI IRPEF E DI IVA RIMANE ALLO STATO

Uno dei nodi fondamentali di questo accordo riguarda proprio le risorse economiche: secondo l'intesa raggiunta il 13 febbraio tra Regioni e governo (il sottosegretario del Mef Massimo Garavaglia e la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani), una parte di Irpef e di altri tributi erariali come l'Iva resteranno sul territorio per finanziare le competenze che passeranno dallo Stato alle Regioni. Per capire quanti soldi saranno gestiti da queste ultime, ci si baserà sul "costo storico", cioè su quanto lo Stato ha stanziato precedentemente. Dopo tre anni, dovrebbero essere individuati dei «fabbisogni standard». Lombardia e Veneto avevano chiesto di legare tali costi alla "capacità fiscale", cioè di poter trattenere e spendere di più in base alla loro maggiore raccolta fiscale. Ma il principio non è passato. C'è però una clausola ponte secondo cui se non si riescono a definire i fabbisogni standard, allora le Regioni avranno un ammontare di risorse non inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa per quelle fuzioni. Una clausola conveniente per il Nord, dove la spesa è inferiore al Sud.

SCUOLA, INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, SANITÀ

Per capire invece di quali compentenze parliamo, è necessario fare un passo indietro. La Costituzione italiana prevede, all'articolo 117, 23 competenze concorrenti dove lo Stato esercita un controllo generale mentre l'attuazione pratica delle singole norme è demandata alle Regioni, secondo il principio della devolution che ha ispirato la riforma del titolo V della Costituzione del 2001. Ecco il testo in questione, per chi vuole conoscere in dettaglio le singole competenze dove, a ogni modo, spiccano Sanità, istruzione, infrastrutture e beni culturali.