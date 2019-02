Quando è previsto il rientro dell'ambasciatore francese a Roma

«È imminente»: così una portavoce del Quai d'Orsay ha risposto sui tempi del rientro a Roma dell'ambasciatore francese, Christian Masset. «Martedì sera il presidente Mattarella e il presidente Macron, che sono i custodi della relazione tra i nostri due Paesi, si sono parlati. Condividono la stessa visione di questo rapporto che ci rafforza a vicenda e ci impegna fortemente», ha detto il ministro francese degli Affari esteri, Jean-Yves Le Drian, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha annunciato: «Il ritorno del nostro ambasciatore avverrà molto presto».

«OLTREPASSATO IL LIMITE»

«C'è stata una serie di attacchi contro la Francia e avevo fatto sapere all'ambasciatrice italiana a Parigi che la successione di prese di posizione di più membri di primo piano del governo quanto alla politica interna francese cominciava a porci seri problemi», spiega Le Drian, «l'iniziativa del vice-presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è stato l'episodio di troppo. Intanto perché la sua visita in Francia è avvenuta al di fuori di qualsiasi quadro diplomatico, in base al quale un ministro dovrebbe informare le autorità del Paese in cui va. E poi perché Di Maio ha incontrato qualcuno (il gilet giallo Christophe Chalençon, ndr) che invocava e invoca un'insurrezione e un intervento dell'esercito. Il limite è stato oltrepassato». Sui 15 ex terroristi rifugiati in Francia, «sulla base delle domande rivolte dalle autorità italiane, dei magistrati francesi e italiani da ieri a Parigi si stanno dedicando a un esame giuridico caso per caso. Occorre valutare le cose nel loro merito, e non strumentalizzare le situazioni; anche in questo ambito, la cooperazione è buona», conclude Le Drian.