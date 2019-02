Cos'è successo nella bagarre alla Camera tra Pd e Fico

ASSALTO AL BANCO DELLA PRESIDENZA E SEDUTA SOSPESA

Prima però i deputati del Pd sono andati "all'assalto" del banco della presidenza per protestare. Sono stati lanciati fogli al presidente, qualcuno ha fatto volare una delle sedie del governo. La seduta è stata sospesa tra le urla, mentre i commessi si mettevano in mezzo per fermare "l'aggressione" guidata da Fiano. Fico, «apprezzate le circostanze», ha dunque chiuso l'esame della proposta di legge sul referendum rimandandola a martedì 19 febbraio.