Nugnes contro la consultazione degli iscritti M5s sulla Diciotti

La senatrice del M5s Paola Nugnes si è schierata contro l'ipotesi, rilanciata tra gli altri dal collega Gianluigi Paragone, di consultare gli iscritti pentastellati per decidere come votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini per il caso Diciotti. «Non credo che sia questa una delle cose da chiedere al Paese con una consultazione online», ha detto Nugnes, «è una questione complessa e non ci può essere una risposta di pancia». Il primo voto, in Giunta per le immunità del Senato, è fissato per martedì 19 febbraio. E il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, ha proposto di negare l'autorizzazione sostenendo che i fatti della Diciotti siano stati «parte di un tentativo strategico dell’esecutivo di risolvere in maniera strutturale il problema dell’immigrazione irregolare». La Giunta, a suo parere, «non può che limitarsi al riscontro delle finalità indicate dalla legge costituzionale, senza estendere la propria valutazione alla scelta dei mezzi per conseguirle». E dunque, «alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate», il presidente «sottolinea l’opportunità che la Giunta proponga all’assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere», ravvisando «esimenti che attengono al comportamento del governo, che sono citate dalla legge più volte e che attengono a un preminente interesse pubblico». Questo perché «escluso il movente privato ed escluso il movente politico-partitico, rimane in piedi esclusivamente il movente governativo, che ha ispirato l'azione del ministro Salvini e che è pertanto idoneo per il diniego dell'autorizzazione a procedere». Nella relazione, infine, viene ribadito che il Senato non è chiamato a valutare la natura politica o amministrativa dell'atto, «in quanto anche un atto amministrativo (o di alta amministrazione) può avere finalità governative».