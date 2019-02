Berlusconi, Salvini e lo spettro di Urbano Cairo

IL PD E L'INCOGNITA DI ELEZIONI ANTICIPATE

È presto per ipotizzare una rimonta, ma la pratica della liquidazione del Centro è quantomeno rinviata. Poi c’è la considerazione centrale: Matteo Salvini ha vinto, anzi stravinto perché il 27% alle elezioni regionali significa assai più in un turno politico. La proiezione del 40% alle elezioni europee non è velleitaria. Di qui scaturiscono problemi per tutte le forze politiche. Nel caso probabile di elezioni anticipate, il Pd che farà? Organizzerà una trincea di resistenza come nella Seconda Repubblica alla vigilia delle annunciate vittorie berlusconiane?Metterà in campo un candidato di bandiera per massimizzare i voti per il partito o ci proverà con un candidato in grado di costruire una alleanza?