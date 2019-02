Perché il Borghi pensiero non sta in piedi

TRA PROMESSE IRREALISTICHE E CONCLUSIONI FANTASIOSE

Il punto è sempre l'Unione europea e, in sottinteso questa volta, l’euro. Partecipando il 15 febbraio a un convegno Cisl, Borghi ha definito «fallimentare per l’Italia» il progetto Ue. Ha detto che regole uguali per tutti non tengono conto delle differenze nazionali. Che la Germania trae indebiti vantaggi (solo qui c’è qualche verità, ma Borghi non va per il sottile) tra cui quella di finanziarsi a costi del 3% inferiori ai nostri. «Abbiamo perso due decenni e li abbiamo buttati». Tutta colpa della Ue insomma e di quanti alla Ue non si sono opposti, se ne deduce. «Se la Ue invece di dire all’Italia di fare zero deficit valutasse quale è il Paese più in recessione e consentisse a quello di fare più deficit sarebbe un ambiente meno tossico». Si continua sullo stesso tono, parole che partono da premesse irrealistiche (e dov’è il debito pubblico?), sbagliate e arrivano a conclusioni puramente fantasiose (l’Italia farà da se). Già, il Regno Unito è in guai neri perché non sa come «fare da sé», pur non avendo da gestire l’uscita anche dall’euro nel quale non è mai entrato, e per noi invece sarebbe una passeggiata trionfale.

NON CRESCIAMO? PER IL GOVERNO LA COLPA È DELLA UE

L’economia va male, ovunque in Europa e di più in Italia, le promesse di una finanziaria che avrebbe fatto faville, il «mettiamo soldi nelle tasche degli italiani e vedrete che aumento del Pil» ripetuto da Matteo Salvini anche pochi giorni fa, non funziona. Le mirabolanti promesse di un reddito penstastellato che genera ricchezza nazionale di Luigi Di Maio sono ancora più fasulle. E allora si rilancia il colpevole: la Ue che non ci fa crescere, da 20 anni. Colpe nostrane? Nessuna. E allora la conclusione alla Borghi: «Penso che questa opportunità sia l’ultima. Se a seguito di queste elezioni (le Europee di maggio, ndr) ci saranno i soliti ‘mandarini’ guidati dalla Germania a guidare le politiche economiche, sociali e migratorie, a uso e consumo di Berlino e a nostro danno, io dirò di uscirne». Ma i sovranisti non dovevano, non devono stravincere come ancora profetizza Salvini? Anche Borghi si è accorto che, sondaggi alla mano, una vittoria travolgente dei sovranisti Ue a maggio sembra improbabile. E queste uscite cercano di preparare il terreno.