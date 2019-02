L'ambasciatore Masset al Colle per la distensione Italia-Francia

«Non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima (dei gilet gialli, ndr) che parla di lotta armata o guerra civile», ha precisato il capo politico del M5s presentando il manifesto dei Cinquestelle e di altre quattro forze politiche per le Europee. A caccia di alleanze in Europa per poter formare un gruppo parlamentare a Strasburgo, Di Maio ha sottolineato di voler parlare solo con chi «crede nella democrazia per cambiare le cose», continuando così a tendere la mano al Ric (Ralliement d'Initiative Citoyenne), la lista di gilet gialli 'moderati' che ha a sua volta disconosciuto Chalençon - ma anche perso nelle ultime ore la sua capolista Ingrid Levavasseur - e che potrebbe portare con sé la dote della visibilità mediatica.

I TONI CONCILIANTI DI SALVINI E DI MAIO

In attesa di individuare il giusto interlocutore, è stato dunque rinviato l'annunciato incontro con i gilet gialli a Roma. Di Maio chiederà forse prima un incontro a Masset: «Intanto gli do il bentornato», ha detto. Certo, i temi su cui Francia e Italia si scontrano ormai periodicamente non sono del tutto superati, ma il dialogo dovrebbe ora ripartire su altre basi. «Sono contento per la polemica chiusa», ha commentato Salvini. «Adesso rinnovo la richiesta d'incontro con il ministro francese agli Interni, con l'obiettivo di riportare in Italia alcuni dei 15 terroristi latitanti da anni in Francia», ha quindi incalzato il ministro leghista dopo che Christophe Castaner aveva rifiutato di vederlo finché non fosse passata la tempesta.