Il M5s ha deciso di votare su Rousseau per Salvini e il caso Diciotti

Nonostante l'opposizione della senatrice Paola Nugnes, il M5s ha deciso di procedere alla consultazione online tramite la piattaforma Rousseau per decidere quale posizione prendere sul caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, chiesta dal Tribunale dei ministri di Catania. Occorre infatti esprimersi innanzitutto in Giunta per le immunità, e poi eventualmente nell'Aula del Senato. Per la consultazione online non ci sarebbe ancora una data definita, ma in ambienti parlamentari pentastellati si ipotizza qualle di lunedì 18 febbraio.