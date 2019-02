Di Maio prende le distanze dai gilet gialli di Chalencon dopo il video di La7

Il leader grillino ha anche dichiarato di volere che i cittadini tornino a credere nell'Unione europea: «Dopo anni di austerità, é ora di far tornare a stare meglio i cittadini italiani, i cittadini polacchi, croati, greci, finlandesi. Non le lobby, non le banche, non i grandi evasori fiscali. Tutti i cittadini europei che devono poter tornare a credere al sogno europeo. Il nostro nuovo gruppo cercherà di far tornare a credere tutti nel sogno europeo», ha spiegato presentando il manifesto per le Europee con le forze politiche di Croazia, Polonia, Finlandia e Grecia. Per ora le forze politiche alleate con Di Maio che erano presenti al lancio del manifesto sono cinque e in particolare i leader dei partiti Zivi Zid (Croazia), Kukiz '15 (Polonia), Liike Nyt (Finlandia) e Akkel (Grecia). «Sia il programma del M5S sia il manifesto comune verranno messi ai voti dei nostri iscritti». Il ministro dello Sviluppa confida che la nuova formazione possa essere un ago della bilancia del nuovo europarlamento e lo ha detto guardando ai sondaggi che stanno trapelando da Strasburgo, e che tuttavia danno con alta probabilità la formazione di una grande maggioranza europeista che vada dai popolari ai Verdi.