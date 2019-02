Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, M5s e Lega hanno scelto il nuovo presidente dell'Inps. Al vertice dell'istituto di previdenza, alla scadenza del mandato di Tito Boeri prevista sabato 16 febbraio, dovrebbero andare Mauro Nori (presidente) e Pasquale Tridico (vice presidente). Nori dovrebbe essere nominato nelle prossime ore commissario dell'ente di previdenza. Poi, con la conversione in legge del decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio procederà alla sua nomina come presidente. Contestualmente verranno scelti gli altri quattro membri del consiglio di amministrazione dell'Inps, recentemente ripristinato con la riforma della governance. Uno di loro dovrebbe essere proprio Tridico, docente di Economia del Lavoro all'Università di Roma Tre e consigliere dello stesso Di Maio, in pole per la carica di vice presidente.