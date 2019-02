Libia, perché con Haftar la Francia minaccia l'Eni

ENI FA SQUADRA CON I BRITANNICI

Noc è invece proprietaria e partner di Eni nella gestione del complesso di impianti per il petrolio e il gas di Mellitah – l'imbuto del gasdotto Greenstream attraverso il Mediterraneo –, cioè l'impianto dove erano diretti anche i tre tecnici italiani rapiti tra il 2015 e il 2016 e l'equivalente nell'Ovest del crescente petrolifero, anche Mellitah target di alcuni attacchi di cellule dell'Isis. Il Noc è di conseguenza un tradizionale e forte alleato dell'Italia: prima che Gheddafi commettesse l'errore storico di riaprire i legami (mai caldissimi) con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e soprattutto con la Francia, tedeschi, russi e cinesi presenti in misura molto minore in Libia non erano avversari di Eni. Non lo sono al momento neanche i britannici: a ottobre 2018 il presidente del Noc Mustafa Sanalla, l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e l'omologo di Bp Bob Dudley hanno firmato una lettera di intenti per l'assegnazione agli italiani del 42,5% del piano di condivisione per l'esplorazione e la produzione (Epsa) in Libia, in modo da ampliare e rilanciare la produzione nell'offshore. Cioè di gas.

I RAID FRANCESI E DI HAFTAR TRA CIAD E LIBIA

Il problema degli italiani, e non solo degli italiani, è la Francia, che come riconoscono anche altri attori europei corre da sola in Libia, sganciata dal sostegno formale al governo di Tripoli di Fayez al Serraj, rivale di Haftar e legittimato dall'Onu e dall'Ue. Certo, anche l'Italia deve mantenere aperto un canale con il generale Haftar, che ha a sua volta canali aperti con il Noc: Eni ne ha bisogno per le attività nell'Est e nelle parti dell'Ovest controllate da milizie sue alleate, ma al contrario della Francia non spinge Haftar in avanti. A dicembre, anche il campo di al Sharara è stato assaltato da miliziani armati che chiedevano più fondi statali e gli stipendi pagati, il Noc ha poi fatto scattare misure di forza maggiore nell'area. E a febbraio il generale della Cireanica ha bombardato la stessa regione nel Sud della Libia, lanciando un'offensiva «anti-terrorista» anche su al Sharara. Mentre, pochi giorni prima, i caccia francesi Mirage erano intervenuti nel vicino Nord del Ciad per fermare «ribelli infiltrati dal Sud della Libia».