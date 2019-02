Cosa hanno in comune il M5s e gli alleati per le elezioni europee

KUKIZ: «BASTA CON L'ARISTOCRAZIA DI BRUXELLES»

A prendere la parola, subito dopo, è Pawel Kukiz, ex cantante rock e leader del partito polacco Kukiz'15. «Non abbiamo finanziamenti pubblici, rifiutiamo la divisione destra-sinistra, bisogna dividere la politica tra persone oneste e disoneste. In Polonia combattiamo contro l'attuale legge elettorale e per uno strumento referendario più forte e vogliamo un'Europa di pari opportunità dove non prevalgano i diktat di due Paesi (Francia e Germania, ndr). Basta con l'aristocrazia di Bruxelles», afferma il leader polacco. Democrazia diretta attraverso le piattaforma digitali, difesa dell'economia di mercato e tutela delle piccole e media imprese sono alcuni degli obiettivi di Liike Nyt, presentato a Roma da uno dei suoi membri fondatori, Karolina Kahonen. «I desideri dei cittadini e le scelte politiche non sono più in contatto», spiega Kahonen.

TSIOBANIDIS: «GRECIA OCCUPATA COME NEGLI ANNI 40»

Ultimo a intervenire, il leader di Akkel (partito dell'agricoltura e dell'allevamento) Evangelos Tsiobanidis, attacca il governo di Alexis Tsipras sottolineando come la Grecia abbia «perso la sua sovranità nazionale. Il Paese non è più una nazione indipendente ma è occupata come nella Seconda guerra mondiale dai nazisti. Siamo occupati dagli interessi di altri Paesi Ue e della Nato».