Retroscena e trattative M5s-Lega sulla presidenza Inps

A quel punto i partiti di maggioranza sono convenuti sul suo nome, non fosse altro perché - per gestire il reddito di cittadinanza e il pensionamento anticipato di quota 100 - serve un amministratore esperto, in grado di ottimizzare le risorse esistenti in un ente dove mancano 5 mila figure in organico. Mentre Tridico, come detto, non ha questa esperienza nel suo curriculum.

IL PIANO SI È INFRANTO CONTRO LA ROTTURA SULL'AUTONOMIA

Nella serata del 14 febbraio, visti i tempi risicati - stando al decretone il giorno dopo il vecchio cda sarebbe decaduto e nessun funzionario in via Ciro il Grande avrebbe avuto potere di firma sugli atti più importanti - in maggioranza si è stretto un primo accordo, da ratificare 24 ore dopo con un vertice tra i leader: Nori presidente, Tridico vicepresidente e i grillini a rivendicare il grosso del futuro consiglio d'amministrazione. Ma questo impianto ha dovuto fare i conti con la realtà: sempre il giorno di San Valentino al Consiglio dei ministri è saltata la sigla degli accordi sull'autonomia differenziata tra governo e Regioni del Nord, tanti cari alla Lega.