Pedro Sanchez ha annunciato la data delle elezioni spagnole

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha informato la mattina del 15 febbraio i suoi ministri che le elezioni generali si terranno il 28 aprile. Il rifiuto del Congresso alla proposta dei bilanci il 13 febbraio ha accelerato la chiamata. «Ho comunicato questa decisione a sua Maestà il Re», ha dichiarato Sanchez. Il primo ministro ne ha approfittato per difendere le misure che erano previste nella sua legge finanziaria: «La Spagna deve continuare a progredire, escludendo la politica della tensione, creando occupazione di qualità, espandendo i diritti e le libertà, garantendo la protezione sociale ...», ha dichiarato. «Voglio dire» «che anche se non c'è la legge di bilancio, la rivalutazione delle pensioni su cui si è impegnato il governo, l'aumento del salario minimo, l'aumento del salario dei dipendenti pubblici, con o senza budget, sono garantiti». Infine Sanchez ha voluto riassumere i suoi obiettivi: il presidente afferma nella sua comparsa che le priorità del suo governo sono state «modernizzare la nostra economia, creare crescita e rafforzare il nostro stato». A chi gli chiedeva se fosse deluso dalla linea tenuta dagli indipendentisti catalani che non hanno appoggiato le sue proposte ha risposto: «Il movimento indipendentista ha sempre saputo dove staba il governo (...) L'opposizione solleva dibattiti assurdi, da bambini, perché se noi assumessimo le argomentazioni della destra- che ha accusato l'esecutivo di appeasment con gli indipendentisti ed è addirittura scesa in piazza assieme all'estrema destra di Vox - allora dobbiamo concludere che durante gli ultimi otto mesi ci sarebbe dovuto essere un patto occulto tra popolari, Ciudadanos e indipendentisti?». La Borsa spagnola non sembra temere le elezioni politiche anticipate con l'indice Ibex 35 cheha guadagnato lo 0,3% a 8.974 punti. Madrid aveva avviato la seduta invariata per poi passare in rialzo dopo l'annuncio delle elezioni generali da parte del premier.