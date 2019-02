Niente obblighi per il 37% delle famiglie con reddito di cittadinanza

Oltre un terzo delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza non dovrebbe sottoscrivere né il Patto per il lavoro, né quello per l'inclusione. I calcoli li ha fatti l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), quantificando in circa 1,3 milioni i nuclei che, per le loro caratteristiche, sarebbero liberi da qualunque tipo di obbligo connesso all'erogazione del sussidio. In particolare, secondo l'Upb, il 37% delle famiglie interessate risulterebbe senza obblighi di alcun genere. Il 26% verrebbe almeno inizialmente inserito nel percorso lavorativo. E il restante 37% nel percorso di inclusione gestito dai Comuni.

I NUCLEI CHE POSSONO PERCEPIRE L'ASSEGNO SENZA VINCOLI

L'Upb ricorda che, in base al testo del decreto che non è stato ancora convertito in legge, le famiglie aventi diritto formate esclusivamente da componenti già occupati, oppure che si trovano in condizioni di non occupabilità (minorenni, studenti, anziani, disabili o con carichi di cura), possono percepire il reddito di cittadinanza senza vincoli.

PER TUTTI GLI ALTRI CI SONO DUE STRADE

Per i nuclei familiari con almeno un componente non escluso dagli obblighi, invece, ci sono due strade. I Centri per l'impiego prenderanno in carico quelli con almeno un componente non occupato da non più di due anni; maggiorenne ma sotto i 26 anni; beneficiario della Naspi o di un altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria (in corso o fino a non più di un anno prima); già sottoscrittore di un Patto di servizio con i Centri per l'impiego in corso di validità. Tutte le altre famiglie, invece, verrebbero prese in carico dai servizi sociali dei Comuni, con condizionalità che l'Upb definisce «assai meno gravose di quelle previste per il percorso lavorativo».

IL M5S CONTRO I PALETTI DELLA LEGA

Intanto il M5s si schiera contro i paletti che la Lega vorrebbe introdurre attraverso gli emendamenti presentati al decreto. Laura Castelli, sottosegretario all'Economia, ha dichiarato: «Il reddito è il reddito, non vedo paletti. Il testo non prevede un limite ai rinnovi, questa formulazione è quella uscita dal consiglio dei ministri. Se qualcuno vuole metterla in dubbio, deve parlare con i due vice premier e con il premier».