Il M5s vuole cambiare strategia e frenare il potere di Rocco Casalino

VERSO LA FINE DELL'ISOLAMENTO GRILLINO

I toni, anche nelle segrete stanze, sono molto felpati, come dimostra anche il primo timido post di Di Maio dopo il voto abruzzese. Quello dove il vicepremier si chiede «se fosse il caso di dire una verità che tutti nel MoVimento conosciamo, ma nessuno ha ancora avuto il coraggio di dire». Cioè che dopo le sconfitte in Sicilia, in Molise, in Abruzzo ci deve essere un cambiamento di passo «con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando come a volte accade». Per poi aggiungere: «Mi ha colpito il fatto che in alcune regioni in questi anni siamo rimasti nella nostra zona di comfort, evitando di incontrare categorie importanti come ad esempio quelle dell'imprenditoria e del volontariato. È ora di farlo». Dietro queste parole c'è il tentativo di superare lo splendido isolamento grillino, con il Movimento che nella forma originaria "dura e pura" datagli da Casaleggio padre e da Beppe Grillo non si mischia con altre forme politiche e non dialoga con le anime dei territori per non farsi corrompere. Raccontano dal mondo dei Cinquestelle che il vicepremier, prima di fare questo post, avrebbe discusso non poco a Milano con i vertici della Casaleggio. E che parallelamente «si sarebbero tenuti incontri molto informali, che avrebbero visto assieme anche una quarantina di parlamentari riuniti in gran segreto negli uffici di Camera e Senato per discutere di Abruzzo e del futuro». Non è il caso di parlare di fronda, anche perché tutti si riconoscono nella battaglia del loro leader, ma il clima è cambiato e vede in prima linea chi in questi mesi è riuscito a costruirsi un'immagine mediatica a livello nazionale, come il sottosegretari Vincenzo Spadafora e Mattia Fantinati o le parlamentari Lucia Azzolina e Anna Macina. Indicativo in quest'ottica che subito dopo l'uscita di Di Maio, il capogruppo alla Camera, Francesco D'Uva, ha scritto su Facebook: «È giusto fare una riflessione e pensare a qualcosa di nuovo che possa dare continuità al cambiamento che stiamo portando avanti insieme. Senza nessun timore».