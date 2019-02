Renzi non tornerà mai più leader del centrosinistra

I RENZIANI POSSONO AIUTARE, MA NON GUIDARE L'OPPOSIZIONE

La nostra sconfitta è stata atroce ma siamo in affollata compagnia, in tutto il mondo. Leggere l’avvento dei “barbari” come colpa individuale di singoli leader nazionali è da stupidi. Sbagliare la lettura degli eventi che possano portare a rovesciare la situazione attuale è invece compito dei leader, anche dei singoli leader. E qui non si sfugge. Partito largo, plurale e di massa, riformismo “forte”, come si diceva una volta, alleanza per una dimensione sovranazionale, cioè, per noi italiani, europea, che sia nutrita di partecipazione e di coinvolgimento popolare. Fuggire dalla politica politicante di chi sogna di incontrare Roberto Fico, Alessandro Di Battista e altre chiacchieroni. Quelli come Renzi e i suoi storici avversari, se vogliono, possono dare una mano, spingere il carretto ma sopra non c’è più posto per loro né per i fedelissimi che hanno diffuso il suo verbo in tivù, e che ne hanno applaudito il ritorno, rendendolo l’uomo più antipatico degli ultimi anni.