L'ironia di Enrico Letta sul nuovo libro di Matteo Renzi

Frecciatina di Enrico Letta a Matteo Renzi su Twitter. Il professore, autore di un libro intitolato Ho imparato, in cui riflette sull'attuale situazione politica dell'Italia, ironizza su colui che nel 2014 prese il suo posto a Palazzo Chigi, e che ha appena pubblicato a sua volta il volume Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani. Il commento di Letta contiene due hashtag e un'autocitazione rovesciata: «Il vero titolo del libro di Renzi? #Nonhoimparato ....ops! #sischerza». Evidente allusione alla presunta incapacità di Renzi di fare autocritica sulla propria esperienza in qualità di presidente del Consiglio e di segretario del Partito democratico. Letta ha fissato il tweet in cima al suo profilo e per il momento Renzi non ha replicato. Nei commenti, intanto, è apparso un altro hashtag: #matteostaisereno.