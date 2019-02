Perché il mondo della scuola si oppone all'autonomia delle Regioni

L'autonomia regionale non piace al mondo della scuola. Che è sceso in campo per dire il suo secco "no" all'intesa. Per la prima volta le maggiori sigle sindacali si sono compattate: Fic Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, Snals Confsal, Cobas, Unicobas scuola, insieme con le associazioni di docenti e studenti hanno espresso unitariamente il «più netto dissenso riguardo alla richiesta di ulteriori forme di autonomia in materia di istruzione avanzata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia».

UN MILIARDO IN PIÙ A LOMBARDIA E VENETO

In particolare al Veneto potrebbe arrivare 1 miliardo di euro in più per la scuola, stessa cosa per la Lombardia, mentre l'Emilia, pur essendo tra le Regioni che tra le prime ha chiesto l'autonomia differenziata, punta sulle competenze legislative più che su strutture e personale. Le cifre sono comunque alte, e secondo i sindacati così si «pregiudica la tenuta unitaria del sistema nazionale»: per questo hanno chiesto la mobilitazione che fermi «un disegno politico disgregatore dell'unità e della coesione sociale».