La classifica della reputazione online dei ministri a gennaio 2019

11. STEFANI E IL NODO AUTONOMIA

Erika Stefani, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, è all’undicesimo posto con 27,8 punti, nell’ultimo periodo si rileva qualche critica nei suoi confronti per il ritardo nella firma delle autonomie regionali del Nord. Secondo alcuni commentatori il rallentamento è dovuto al timore dei 5 stelle di perdere consensi al Sud.

12. MOAVERO MILANESI GUADAGNA POSIZIONI

Il ministro degli Affari esteri sale dal 14esimo al 12esimo posto con un punteggio di 25,2 (+2,4). Nell’ultimo periodo la sua identità digitale è associata in particolar modo all’arrivo di Denis Cavatassi in Italia e alla necessità manifestata dal ministro di aumentare il livello di attenzione in Siria, valutando l’apertura di un’ambasciata italiana.

13. FRACCARO BENE GRAZIE AL REDDITO ENERGETICO

Sale al 13esimo posto il ministro per i Rapporti con il parlamento e la Democrazia diretta che totalizza un punteggio di 24,6 (+4,3) ed è apprezzato nell’ultimo periodo soprattutto per l’inaugurazione del progetto “Reddito energetico”. Commenti anche sul suo botta e risposta con Salvini sul reddito propositivo.

14. BUSSETTI E IL PATTO TRA SCUOLE E IMPRESE

Due posizioni guadagnate anche per Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, 14esimo con 20 (+1) punti. Nonostante persistano le lamentele da parte dei docenti di terza fascia per il nuovo concorso, il nome del ministro a gennaio è legato a iniziative positive come il patto tra gli istituti tecnici e le imprese per rafforzare il legame scuola-lavoro.