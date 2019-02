Il ministero dei Trasporti dice che i numeri della stampa sulla Tav sono falsi

La polemica sulla Tav, l'Alta velocità Torino Lione, coninua. Il 16 febbraio è stato il ministero dei Trasporti a replicare alla tabella pubblicata da alcuni quotidiani su costi e benefici della grande opera. «Nei giorni scorsi la grande stampa pro-Tav ha sparacchiato numeri a casaccio, dai 3-400 milioni fino addirittura a 2,4 miliardi di presunti benefici del progetto, collegandoli, in alcuni casi, all'appunto inviato dal professor Pierluigi Coppola a chiosa della analisi costi benefici redatta dal gruppo del professor Marco Ponti», è scritto nella nota dai toni inusuali del Ministero. «Ebbene, quei numeri rappresentano una grossolana patacca, un falso clamoroso. Si tratta di una tabella di cui nemmeno Coppola risulta autore e che peraltro non è mai pervenuta al Mit», prosegue il comunicato citando Pierluigi Coppola, il professore "dissidente" che non ha firmato la relazione della commissione ministeriale. Secondo il governo quanto accaduto «è un grave inquinamento del dibattito».