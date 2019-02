Il tavolo in prefettura a Cagliari sul prezzo del latte

ASSOLATTE: «METTIAMO 20 MILIONI DI ACCONTI E RIPRENDIAMO A LAVORARE»

Assolatte, per conto degli industriali, ha rilanciato proponendo una via d'uscita ai pastori sardi ancora in mobilitazione: «Mettiamo sul tavolo 20 milioni di euro di acconti e ricominciamo a lavorare. E appena il mercato si riprende grazie alle attività messe in campo dalle istituzioni ci rincontriamo e aggiorniamo il prezzo». Massimo Forino, direttore dell'associazione, ha spiegato: «Abbiamo partecipato al tavolo nazionale sul pecorino con il ministro Salvini perché siamo molto preoccupati della situazione in Sardegna, dove le continue proteste stanno bloccando le attività delle aziende, e da dove inoltre ci arrivano le segnalazioni da quei pastori che non aderiscono alle proteste e vogliono invece lavorare in tranquillità». La proposta è quella di «un acconto di 70 centesimi al litro in previsione di un saldo che ci auguriamo positivo, anche grazie agli interventi messi in campo da governo, regioni e banche locali. Un saldo fatto sulla base di una sorta di indicizzazione che siamo disponibili a discutere. In cambio abbiamo chiesto la ripresa delle attività. Il mondo agricolo ha invece ritenuto l'offerta insufficiente e ha chiesto un euro a prescindere dal mercato».