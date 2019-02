Beppe Grillo sarcastico sul quesito del M5s per il caso Diciotti

La domanda, sottolineano sui social, si presta a equivoci: «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per ridistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?», con il Sì «si nega l'autorizzazione a procedere». Mentre con il No «si concede l'autorizzazione a procedere». In più, sempre sul Blog delle Stelle si precisa che «non è il solito voto sull'immunità dei parlamentari», sul quale il M5s «è sempre stato ed è inamovibile», ma si tratta di un caso particolare: una scelta politica del governo presa nella sua collegialità. Quindi si scrive quello che viene definito subito «un refuso»: invece dei 177 migranti di cui si parla anche negli atti ora all'esame della Giunta per le Immunità del Senato si dice che i naufraghi che Salvini non volle far sbarcare dalla nave Diciotti erano "137". Ma, malgrado fonti interne ai 5S spieghino che il quesito sia stato ritagliato sulla proposta formulata dal presidente della Giunta Maurizio Gasparri di dire no alla richiesta di autorizzazione a procedere e che Grillo «è comunque con loro» trattandosi di «un tweet ironico», le critiche non si fermano. La prima bordata arriva dalla senatrice M5s Paola Nugnes. «Dobbiamo votare NO per sostenere il SI?», scrive su twitter in grassetto su sfondo rosso con tanto di emoticon che imita l'urlo di Munch.