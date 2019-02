La pericolosa illusione che unisce brexiteer e Salvini

L’Italia ha avuto un impero malfermo e solo per cinque anni (1936-1941); la sua mesta finest hour è stata quando finalmente dopo l’umiliante e ambiguo armistizio di Cassibile si poteva tornare a casa, malmessi ma a casa. Non avendo un passato analogo a quello britannico, Salvini e Di Maio non vivono di nostalgie ma sognano, confusamente peraltro, un futuro che possa iscriverli nell’albo d’onore della storia. Un’Italia grande e autonoma. Di nuovo padrona dei propri destini, diceva fino a ieri la retorica sovranista. In più, la rivoluzione del web e la piattaforma Rousseau, vaghezze di cui si parla sempre meno. Per arrivare dove? Come? Con che mezzi, anche alla luce dell’enorme debito pubblico? È qui che il pasticcio britannico e la tarantella italiana rivelano una natura comune, pur nelle notevoli differenze, dato che i britannici - beati loro - sono a nostro confronto bene amministrati e hanno un debito che è sul Pil poco più di un terzo di quello italiano. Il filo comune è l’illusione. E i nodi sono venuti al pettine a Londra, e stanno venendo al pettine a Roma.

LO SPETTRO DEL NO DEAL SU LONDRA

In Gran Bretagna, a 32 mesi dal referendum vinto dal Leave i termini della questione sono ormai chiari: lasciare la Ue in blocco e senza modalità concordate di uscita, la no deal Brexit detta anche hard Brexit, fa tremare i polsi a tutti a partire dalla premier May ed è sostenuta solo dai duri e puri del Leave, meno di un terzo dei 317 deputati conservatori e un settimo dell’intero parlamento, ma un vero partito nel partito. Ancora giovedì scorso, astenendosi, sono riusciti a infliggere a May una umiliante sconfitta su un emendamento del governo. Hanno giocato tutto sulla Brexit e la vogliono hard, costi quel che costi. Non hanno affatto una maggioranza, ma giocano sulle ambiguità altrui. I laburisti, con la ondivaga leadership di Jeremy Corbyn che è alla fine un soft brexiteer, sono contro il no deal; May lo usa come spauracchio per ottenere sul filo di lana, pochi giorni prima del 29 marzo probabilmente, un sì di tutto il partito a una sua soft Brexit, che sarebbe però un restare con mezzo piede nella Ue e rischia di non passare ai Comuni, invisa sia ai leaver intransigenti che ai remainer. Intanto, il 27 febbraio una mozione va al voto e la no deal Brexit, la secessione senza modalità di uscita concordate, potrebbe diventare impossibile. A giorni inoltre i Comuni costringeranno l’esecutivo a rendere pubblici i rapporti riservati sulle conseguenze immediate e non di una hard Brexit.

VERSO UN RINVIO DELLA EXIT

Esito più probabile: un rinvio della data del 29 marzo. Molti danno per vicina una hard Brexit, ma in parlamento non c’è la maggioranza. Bruxelles non può accettare un rinvio oltre giugno, probabilmente. E se i Comuni rifiutano il no deal, tutto si riapre, anche l’ipotesi di un nuovo referendum. Gli inglesi non sanno che fare. Doveva essere una marcia trionfale ed è un incubo. Il Regno Unito è in declino e troppo piccolo per avere da solo un ruolo sulla scena mondiale, ha detto brutalmente giovedì 14 il premier olandese Mark Rutte, molto ascoltato Oltremanica, e che prevede un no deal, se ci sarà, «devastante». Per l’Italia gialloverde sarà invece un “maggio radioso”? Tutto cambierà, «sarete spazzati via», largo all’Europa dei popoli, «il voto sovranista verrà quadruplicato» come ha detto Di Maio? Forse non sarà neppure raddoppiato dicono i sondaggi, già un ottimo risultato, ma non sufficiente: alla fine comanderà in Europa chi ha comandato finora, sia pure con più attenzione ai desiderata sovranisti. La grande illusione tuttavia sta nel cercare una «legittimazione esterna», per usare il concetto elaborato dallo scomparso Giovanni Sartori nel descrivere un Pci legittimato dall’esempio radioso dell’Urss. Anche questa volta la legittimazione verrebbe da Est.