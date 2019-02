Che fine hanno fatto i sovranisti di sinistra

TUTTI GLI UOMINI DI FASSINA

Alla presentazione del Manifesto per la Sovranità Costituzionale (qui parte dell'intervento, al momento 12 visualizzazioni) erano in tre: oltre a Stefano Fassina anche Ugo Boghetta, dell’associazione "Rinascita!", e Tommaso Nencioni, di "Senso Comune”. Il primo, ex ferroviere, ex militante di Democrazia proletaria, ex parlamentare in quota Rifondazione comunista, contrariamente a Fassina non è molto attivo su Twitter. Dall'apertura del suo account si contano solo due interventi: in uno chiedeva la messa in stato d'accusa dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano «per l'attacco alla Libia» (argomento ripreso recentemente dal pentastellato Alessandro Di Battista) invitando a firmare la petizione lanciata da Rinascita! «per un'Italia sovrana e socialista». Nel secondo, più laconicamente, scriveva: «Non ho più accesso all'indirizzo email del mio account», chiedendo assistenza a Twitter.

LE PRIME CREPE NELL'ALLEANZA SOVRANISTA

Boghetta, già 48 ore dopo il lancio del manifesto, è sembrato volere aprire una crepa nell'alleanza sovranista. Infatti, mentre Fassina sfilava a Roma, assieme ad altri reduci di LeU (Roberto Speranza e Nicola Fratoianni), nel corteo organizzato dai sindacati confederali cui ha aderito anche Confindustria, su Facebook polemizzava: «E così Cgil, Cisl, Uil sono scesi in piazza, ma le ragioni di questa mobilitazione sfuggono. Criticano questo o quel taglio ma non una parola sui motivi ed i colpevoli di questi tagli: i tecnocrati di Bruxelles. In effetti, se volevano contare sulla manovra avrebbero dovuto manifestare in autunno, ma in quel tempo sarebbe stato impossibile non criticare anche l'Unione Europea. Ma questo non si può fare».