Alle Europee la sinistra e il Pd devono presentare facce nuove

Matteo Renzi, presentando il suo libro in giro per l’Italia, giura che non farà la scissione dal Partito democratico. Per chi gli crede è una buona notizia. Le sale, che i suoi ammiratori mostrano su Facebook o su altri social, sono piene. L’ex leader ha ancora numerosi seguaci. Nello scontro sulle primarie del Pd, Renzi però ha un solo vero nemico ed è Roberto Giachetti. La sua predicazione rivolta all’esaltazione del passato e a auspicare un partito a porte chiuse lo rende estraneo a tutte le culture che dall’Ulivo in poi si sono avvicendate per dare al centrosinistra speranze di governo. Con Giachetti e Anna Ascani il renzismo seppellisce malamente se stesso.