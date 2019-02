Perché l'obbligo per le radio di trasmettere canzoni italiane non servirebbe

La proposta di legge sulle "quote italiane" in radio che ha come primo firmatario il leghista Alessandro Morelli non convince nemmeno i discografici del nostro Paese che in teoria dovrebbero esserne i primi beneficiari. Così come è formulato, l'obbligo di trasmettere una canzone italiana ogni tre, spiega Enzo Mazza, Ceo di Fimi (Federazione industria musicale italiana), sarebbe come minimo poco efficace. «Ma l'idea di cercare spazi e promozione per i giovani talenti invece è positiva», spiega Mazza, «se c'è l'intenzione di intervenire su questo, sarebbe positivo aprire un tavolo di confronto. Così come tra gli interventi urgenti, indicherei quelli contro la pirateria». Ma le quote, quelle proprio no. Ecco i tre principali motivi per cui l'obbligo di inserire nella programmazione radiofonica nazionale una canzone italiana ogni tre non funziona.