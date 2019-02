Per l'Antitrust il viceministro Dario Galli è in conflitto di interessi

Il viceministro allo Sviluppo economico, il leghista Dario Galli, ha mantenuto due cariche che risultano «incompatibili» con le responsabilità di governo. È questo il verdetto dell'Antitrust, arrivato dopo una lunga istruttoria. Le cariche in questione sono quelle di membro del consiglio d'amministrazione della Ticino Plast e di presidente del consiglio di amministrazione di Ticino Holding. Ma la legge in materia di conflitto d'interessi, come ricordato dall'Antitrust, esclude per il titolare di ruoli di governo «la possibilità di ricoprire cariche ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro». Nel caso di Galli, sempre secondo l'Authority, non solo «non è discutibile che le due società qui considerate siano società aventi fini di lucro». Ma il ruolo ricoperto nelle stesse dal viceministro integra senza dubbio «gli estremi della titolarità di una carica societaria e, dal punto di vista sostanziale, sia qualificabile come esercizio di compiti di gestione». L'altra incompatibilità analizzata, vale a dire quella con la carica di sindaco di Tradate, piccolo paese in provincia di Varese, è venuta meno poiché Galli è decaduto dal ruolo di primo cittadino.