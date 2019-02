Slitta l'esame del decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza

Il decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza rallenta il suo percorso al Senato. Il provvedimento deve essere convertito in legge, ma la commissione Lavoro che avrebbe dovuto riunirsi nella serata del 18 febbraio è stata sconvocata e riprenderà l'esame soltanto martedì 19. Il problema è sorto in un'altra commissione, la commissione Bilancio di Palazzo Madama, che deve dare i pareri su oltre 60 emendamenti presentati dalle varie forze politiche, compresi quelli della Lega. Le convocazioni sono slittate per tutto il giorno e alla fine il presidente Daniele Pesco (M5s) è stato costretto a riconvocare la seduta alle 8.30 di martedì 19. L'opposizione ha colto la palla al balzo e Vasco Errani, esponente del Partito democratico, ha chiesto le dimissioni del presidente Pesco. Il quale, scusandosi, ha di fatto svelato un quadro poco rassicurante per la maggioranza: «Non me lo aspettavo nemmeno io che si arrivasse a tanto. Se mancano le risposte del governo, è perché stanno ragionando sugli emendamenti. Mi dispiace ammettere che alla fine c'è qualcosa che non va, tra noi, il governo e gli uffici. È una sofferenza ammettere che c'è qualcosa di questa portata che non va». È evidente, quindi, che il vero nodo politico è rappresentato dai paletti che il partito di Matteo Salvini vuole introdurre per circoscrivere la portata del reddito di cittadinanza.