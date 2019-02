L'allarme dei medici sull'autonomia che mette a rischio la salute

Dopo il mondo della scuola, anche la medicina si è ribellata al progetto di autonomia regionale a trazione leghista. E lo ha fatto grazie ad alcuni manifesti choc affissi da martedì 19 febbraio 2019 a Bari e da marzo in altre città. Sui cartelloni pubblicitari si vede una donna malata di tumore avvolta in una bandiera tricolore e una richiesta di aiuto: "Italia non abbandonarci. Vogliamo una sanità uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti". La campagna è stata promossa dal presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri nonché presidente dell'Ordine medici di Bari, Filippo Anelli, in risposta alle richieste di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: «Il rischio è di gravissime ricadute sulla salute dei cittadini».

A REPENTAGLIO I VALORI DI EQUITÀ, UGUAGLIANZA E SOLIDARIETÀ

La campagna, ha spiegato Anelli, punta ad alzare l'attenzione sulle possibili conseguenze del regionalismo differenziato: una questione che «rischia di passare inosservata e che invece potrebbe avere conseguenze sull'unità del Paese e sull'uguaglianza dei cittadini nell'accesso al diritto alla salute». La campagna è accompagnata dall'hashtag #SìalSsn, che richiama il Servizio sanitario nazionale e i suoi valori di equità, uguaglianza e solidarietà come «baluardo verso derive che potrebbero produrre cittadini italiani di serie A e cittadini italiani di serie B in alcuni ambiti come la sanità, a seconda della regione in cui vivono».