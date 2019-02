Lo scontro politico in Vaticano su McCarrick e lo scandalo pedofilia

Non era il peggiore di tutti ma di certo è stato a lungo uno dei più potenti e temuti: l’ex cardinale Theodore McCarrick, ha concluso una brillante carriera vissuta fra porpore, alta finanza, diplomazia e palazzi del potere con una condanna infamante e inappellabile per aver abusato di minori e adulti approfittando, per di più, della propria posizione. Dagli altari alla polvere. Come lui, del resto – «dimesso dallo stato clericale» - altri prelati e vescovi sono stati costretti a lasciare il proprio incarico fino a essere ‘espulsi’ dalla Chiesa, personaggi non di rado tenebrosi responsabili di decine di violenze. Ma di certo il caso di McCarrick colpisce per il potere accumulato dall’ex arcivescovo di Washington in termini politici ed economici, come pure abbiamo raccontato su Lettera43.it; d’altro canto non per caso la sua vicenda è stata usata dai settori ultraconservatori contro papa Francesco.