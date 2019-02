Raggi ha revocato il cda della municipalizzata dei rifiuti Ama

I PROBLEMI COI PAGAMENTI DI STIPENDI E FORNITORI

L'ormai ex presidente dell'Ama Lorenzo Bagnacani aveva scritto tre lettere con l'obiettivo di assicurare alla municipalizzata la continuità aziendale e disporre della sufficiente liquidità. In due documenti, indirizzati al Campidoglio, il dirigente ha chiesto al socio unico Comune di Roma di farsi presto garante con le banche per mantenere le linee di credito necessarie all'azienda per pagare fornitori e stipendi e, come misura straordinaria, poter trattenere la tranche di Tari incassata relativa ai mesi di novembre e dicembre 2018. In una terza lettera alle banche avrebbe chiesto di erogare dal 18 febbraio linee di credito per almeno 110 milioni. All'origine delle preoccupazioni di Bagnacani c'era la stabilità aziendale dopo la bocciatura del bilancio 2017 della municipalizzata dei rifiuti di Roma da parte della Giunta comunale. All'origine del no dell'esecutivo comunale c'era il nodo di alcune partite pregresse tra Comune e Ama. Questa scelta, dopo mesi di stallo, ha comportato le dimissioni dell'ormai ex assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari. La posizione del Campidoglio e della sindaca Virginia Raggi è che l'Ama deve modificare il bilancio 2017 e in tempi brevi, «sbloccando l'impasse». Inoltre in un recente incontro con i sindacati del settore la sindaca Virginia Raggi aveva rassicurato: «Ama non rischia il fallimento. Rassicuro lavoratori e dipendenti: l'azienda municipalizzata è solida e non c'è alcun problema nei pagamenti», aveva detto.